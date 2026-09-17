В ЦБ допустили признаки манипулирования и инсайда при дефолте «Евротранса»

Банк России (ЦБ) изучает дефолт «Евротранса» по облигациям, в том числе признаки манипулирования рынком и инсайда. Об этом рассказал журналистам зампред регулятора Михаил Мамута.

«Ту работу, которую Банк России должен делать в рамках своих полномочий, мы делаем»,— заверил господин Мамута (цитата по Frank Media).

Накануне глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал парламент расследовать дефолт «Евротранса», который произошел, несмотря на высокий рейтинг, позитивную отчетность и наличие авторитетных независимых директоров. По его словам, этот случай угрожает всему рынку цифровых финансовых активов и облигаций.

Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у «Евротранса» еще в марте. Через полгода компания допустила фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. С 18 сентября акции «Евротранса» перейдут на третий уровень листинга Мосбиржи, их также включат в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.