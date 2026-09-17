В ЦБ допустили признаки манипулирования и инсайда при дефолте «Евротранса»
Мамута: ЦБ проверяет дефолт «Евротранса» в том числе на признаки инсайда
Банк России (ЦБ) изучает дефолт «Евротранса» по облигациям, в том числе признаки манипулирования рынком и инсайда. Об этом рассказал журналистам зампред регулятора Михаил Мамута.
«Ту работу, которую Банк России должен делать в рамках своих полномочий, мы делаем»,— заверил господин Мамута (цитата по Frank Media).
Накануне глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал парламент расследовать дефолт «Евротранса», который произошел, несмотря на высокий рейтинг, позитивную отчетность и наличие авторитетных независимых директоров. По его словам, этот случай угрожает всему рынку цифровых финансовых активов и облигаций.
Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у «Евротранса» еще в марте. Через полгода компания допустила фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. С 18 сентября акции «Евротранса» перейдут на третий уровень листинга Мосбиржи, их также включат в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Ключевая уязвимость «Евротранса» была связана не только с размером долга, но и с его структурой: значительная часть обязательств требовала постоянного рефинансирования. При высоких ставках и росте требований кредиторов даже высокая отчетная EBITDA не обеспечивала компании достаточного денежного потока для своевременных выплат. Именно разрыв между показателями отчетности и доступными для погашения обязательств деньгами важен для понимания обстоятельств дефолта.
Для держателей облигаций проблема усугубляется отсутствием единого представителя, который защищал бы их интересы: инвесторам приходится действовать разобщенно, а подача группового иска может быть затруднена. Претендовать на выплату номинала они смогут при признании эмитента банкротом, но даже тогда разбирательства могут длиться годами, а активов может не хватить для полного расчета с кредиторами.