В набсовете Мосбиржи указали на риски для ЦФА и облигаций из-за дефолта «Евротранса»

Масштабный дефолт «Евротранса» (владелец АЗС «Трасса») угрожает всему рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) и облигаций, если российский парламент не займется расследованием этого дела. Такое мнение высказал глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов на форуме «Цифровые финансы — новая экономическая реальность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Швецов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Сергей Швецов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Почему это не просто кейс? Взять и занять десятки миллиардов рублей у граждан, а потом уйти в тень, перестать платить, не давать никакой информации — если мы это пропустим, выстроится очередь желающих сделать так же»,— пояснил господин Швецов (цитата по Frank Media).

По словам Сергея Швецова, ответственными за финансовый рынок в парламенте выступают сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков. «Я не знаю, есть ли политическая воля, но я точно знаю, что если парламент не возьмет расследование этого кейса,.. то с большой вероятностью мы и не вырастем на рынке ЦФА»,— предположил глава набсовета Мосбиржи.

Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у «Евротранса» еще в марте. К началу сентября компания допустила фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. Рейтинги «Евротранса» отозвали все четыре российских рейтинговых агентства. «Сбер» и банк «Россия» анонсировали подачу исков о банкротстве компании. Кроме того, на волне топливного кризиса ФАС обвинила «Евротранс» в завышении цен на АЗС. На прошлой неделе по подозрению в хищении топлива у МВД арестовали гендиректора «Евротранса» Олега Алексеенкова и еще нескольких топ-менеджеров компании.