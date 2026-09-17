Мосбиржа переведет акции «Евротранса» с первого на третий уровень листинга

С 18 августа акции ПАО «Евротранс» на Московской бирже будут переведены из раздела листинга «Первый уровень» в «Третий уровень», сообщила пресс-служба торговой площадки.

Решение принято после получения рекомендаций экспертного совета по листингу Мосбиржи, указано в сообщении. Акции «Евротранса» также включат в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Уровни листинга Мосбиржи — это система анализа ценных бумаг. От первого до третьего уровня распределены бумаги в зависимости от надежности компании и качества ее работы. На третий уровень попадают акции новых или небольших компаний, а также тех, кто перестал соответствовать требованиям к первым двум.

«Евротранс» — владелец сети АЗС «Трасса». Еще в марте у компании начались проблемы с выплатами купонов по облигациям. Через полгода «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. На прошлой неделе топ-менеджеров компании заподозрили в хищении топлива у МВД. По делу, в частности, арестованы гендиректор «Евротранса» Олег Алексеенков и два его заместителя.