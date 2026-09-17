Ракетки полетели к истокам

Ноябрьский итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) был в этом сезоне досрочно перенесен из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс, а с 2027 по 2029 год будет проводиться в другом американском городе — Шарлотт. Это решение руководства женского профессионального тенниса можно считать подтверждением нового тренда, выражающегося в снижении привлекательности всего ближневосточного региона и, в частности, Саудовской Аравии для проведения крупных теннисных состязаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raquel Cunha / Reuters Фото: Raquel Cunha / Reuters

О том, что WTA Finals с 2027 по 2029 год будет проводиться в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), стало известно из сообщения на официальном сайте этой организации. Восьми лучшим одиночницам и такому же количеству сильнейших пар мира на протяжении трех лет предстоит соревноваться в Spectrum Center — построенном в 2005 году и вмещающем около 20 тыс. зрителей домашнем зале «Шарлотт Хорнетс», команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Ведущим партнером WTA выступает Charlotte Sports Foundation — созданная в 2013 году некоммерческая организация, ставящая своей целью содействие экономическому росту и повышение уровня жизни в штате Северная Каролина. Причем взаимодействие с ней руководства профессионального женского тенниса не ограничится проведением WTA Finals. В Шарлотт переедет главный офис ассоциации, который c момента ее основания в 1973 году находится в Сент-Питерсберге (штат Флорида).

За последние двадцать лет WTA Finals состоялся в США лишь однажды, в 2022 году в Форт-Уэрте (штат Техас). Однако до 2005 года включительно это состязание, за исключением одного сезона, проходило именно в Северной Америке.

Нынешнее решение о долгосрочном переезде WTA Finals в США следует считать подтверждением свежего тренда, который выражается в снижении привлекательности всего Ближнего Востока и, в частности, Саудовской Аравии для проведения крупных теннисных соревнований.

Причин формирования данного тренда несколько. Кроме низкого зрительского интереса к WTA Finals, проходившему в Эр-Рияде на протяжении двух последних лет, это сложная политическая ситуация в данном регионе и свежая история с банкротством LIV Golf — структуры, учрежденной на средства саудовского государственного инвестфонда Public Investment Fund (PIF) в 2022 году. (см. “Ъ” от 9 сентября 2026 года).

Неудивительно, что в течение нескольких месяцев Саудовскую Аравию покинули два заметных события теннисного календаря.

В начале июля стало известно о том, что WTA Finals, который в ноябре в третий раз подряд должен был проводиться в Эр-Рияде, на один год досрочно переезжает в Индиан-Уэллс. А несколько дней назад Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) перенесла из Джидды в итальянскую Реджо-ди-Калабрию свое молодежное итоговое состязание Next Gen АТР Finals.

Подобные решения противоречат недавней динамике сближения с PIF двух ведущих субъектов профессионального тенниса. Напомним, что в 2024 году АТР и WTA подписали с саудитами договоры о стратегическом партнерстве. Тогда руководство PIF обещало инвестировать в теннис порядка $2 млрд при условии объединения двух организаций, но до этого дело не дошло.

Теперь под вопросом находится и будущее так называемого десятого объединенного «тысячника» АТР и WTA, под который на протяжении нескольких лет расчищалcя февральский мужской календарь.

В результате пострадали несколько небольших турниров, проводящихся уже не одно десятилетие. «История с переносом WTA Finals в США говорит о том, что наличие больших денег само по себе не является гарантией успеха в менеджменте по организации теннисных турниров мирового уровня. Большое значение имеют наличие традиций и база болельщиков, без которых любая идея становится нежизнеспособной»,— считает известный теннисный эксперт, член комитета Международного теннисного зала славы Алексей Селиваненко.

Евгений Федяков