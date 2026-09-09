Саудовский гольф утонул в лунке

Один из крупнейших спортивных проектов последних лет LIV Golf, относительно недавно находившийся в шаге от того, чтобы превратиться в ключевую гольф-структуру мира, официально провалился. 8 сентября он подал иск в суд американского штата Нью-Джерси о признании себя банкротом. Два года назад LIV Golf за счет щедрого финансирования, поступавшего от Саудовской Аравии в количестве $100 млн в месяц, взорвал богатый и престижный рынок гольфа, попытавшись стать ведущим игроком на нем. Попытка, вероятно, увенчалась бы успехом, если бы не сопротивление властей США. Оно было настолько серьезным, что саудовцы в итоге решили просто выйти из проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольфист Карлос Ортис на турнире проекта LIV Golf

Фото: Jerod Ringwald-Imagn Images / Reuters Гольфист Карлос Ортис на турнире проекта LIV Golf

Фото: Jerod Ringwald-Imagn Images / Reuters

LIV Golf, структура, за последние годы получившая репутацию наиболее щедрой в том, что касается призовых, выплачиваемых спортсменам, подала иск в суд штата Нью-Джерси о признании себя банкротом. В целом сенсацией такой шаг не стал. Еще в начале августа руководство LIV Golf уведомило своих сотрудников о грядущих сокращениях в сентябре. Под увольнение попало 90% штата LIV Golf. Интрига сводилась лишь к тому, с какими по размеру долгами гольф-тур войдет в процедуру банкротства. Они оказались очень серьезными. По сообщению издания The Guardian, ссылающегося на материалы суда, речь идет о задолженностях в диапазоне от $500 млн до $1 млрд. Впечатляет и количество лиц и компаний, с которыми LIV Golf не расплатился: их более тысячи. Основная задолженность — перед игроками, которых LIV Golf переманил к себе. Среди них настоящие звезды гольфа: Брайсон Дешамбо, Кэм Смит, Джон Рам.

Особенно интересен последний. В 2024 году Рам подписал с LIV Golf многолетний контракт на $600 млн. После этого Forbes дважды подряд включал его в число спортсменов с наиболее высокими заработками. В 2024 году доходы Рама были оценены в $218 млн, что позволило ему занять второе вслед за португальским футболистом Криштиану Роналду место. В 2025-м доход Рама был оценен в $105 млн (десятое место в рейтинге Forbes).

Теперь, однако, непонятно, сколько именно Джон Рам успел получить по соглашению и будет ли он требовать причитавшиеся ему деньги через суд.

LIV Golf, учрежденная в 2022 году на средства саудовского государственного инвестфонда Public Investment Fund (PIF), активы которого превышают $700 млрд, была в шаге от того, чтобы стать ключевой гольф-структурой мира, потеснив структуру «классическую» — Профессиональную ассоциацию гольфа (PGA). В 2024 году PGA, оказавшись неспособной противостоять политике LIV Golf, перекупавшей топовых игроков (суммарные вливания PIF в проект оцениваются в $5 млрд, а на пике они доходили до $100 млн в месяц), фактически капитулировала. Тогда было объявлено о заключении сделки, в рамках которой два конкурирующих тура объединялись в один — PGA Tour Enterprises. История была подана так, словно PGA поглощает LIV Golf. На самом деле, однако, как было выявлено в ходе слушаний, прошедших в Сенате США, именно саудовские инвесторы брали под контроль PGA. Сначала сообщалось, что в новом предприятии у представителей последней будет больше мест в совете директоров. Но в Сенате выяснилось, что мало того, что пост президента достанется управляющему PIF Ясиру Аль-Румайяну, так еще и финансовый контроль будет за ним. «Путь, который вы выбрали, плохо пахнет,— заявил тогда сенатор Ричард Блюменталь.— Это капитуляция. Это все ради денег. Как я понял из документов, у саудовцев будет финансовый контроль над организацией. Это отдает рычаги управления в их руки».

Cенатор Блюменталь и стал хедлайнером политики, направленной на сохранение американского контроля над профессиональным гольфом. Сенатор, стремившийся доказать, что проект поглощения PGA не являлся сугубо коммерческой историей, инициировал расследование в отношении сразу четырех топовых американских консалтинговых компаний, обслуживавших проект слияния,— Boston Consulting Group, McKinsey & Company, M Klein & Company и Teneo. Они подозревались в нарушении положений закона США «О регистрации иностранных агентов». Оно грозит как крупным штрафом, так и тюремным заключением. Претензии сенатора Блюменталя были основаны на том, что вышеозначенные компании действовали в интересах PIF, но при этом не делились с американскими властями информацией.

До предъявления реальных обвинений дело не дошло. Но действия сенатора оказали мощнейший эффект на попытки LIV Golf утвердиться в качестве главной гольф-структуры.

Игроки стали отказываться выступать в ее турнирах, следом пошли отказы спонсоров от сотрудничества. В результате еще весной этого года PIF сообщил о прекращении финансирования LIV Golf. Нынешнее руководство гольф-структуры уверяет, что попробует перезапустить проект, который теперь именуется LIV Golf 2.0. Но в любом случае прежних глобальных амбиций у него уже нет.

Александр Петров