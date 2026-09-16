Глава ЕК предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

Евросоюз предложит Канаде стать первым ассоциированным членом, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре) на выступлении в Европарламенте

Фото: Yves Herman / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре) на выступлении в Европарламенте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Нам необходимо срочно переосмыслить наши партнерские связи. Хочу обсудить возможность распахнуть двери перед Канадой, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», — сказала госпожа фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте (цитата по Reuters).

Предложение главы ЕК анонсировало Politico. Источники издания сообщали, что госпожа фон дер Ляйен предложит премьер-министру Канады Марку Карни «нечто конкретное» во время ежегодного послания Европарламенту. Господин Карни, в свою очередь, говорил, что Оттава планирует начать переговоры об «уникальном альянсе» с Брюсселем.