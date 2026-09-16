Глава ЕК предложила создать Совбез с участием Канады, Британии и Норвегии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет по безопасности, который объединил бы Евросоюз, Канаду, Великобританию и Норвегию. По ее словам, также стоит разработать «протокол чрезвычайных мер безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«Европе нужен собственный план действий по противодействию гибридным угрозам»,— сказала госпожа фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте (цитата по Reuters).

Протокол может задействовать каждая страна-участница ЕС в случае угрозы и созвать остальные государства, пояснила Урсула фон дер Ляйен. Это позволит скоординировать ответ, предотвратив дальнейшую эскалацию.