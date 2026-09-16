Глава ЕК предложила создать Совбез с участием Канады, Британии и Норвегии
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет по безопасности, который объединил бы Евросоюз, Канаду, Великобританию и Норвегию. По ее словам, также стоит разработать «протокол чрезвычайных мер безопасности».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Yves Herman / Reuters
«Европе нужен собственный план действий по противодействию гибридным угрозам»,— сказала госпожа фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте (цитата по Reuters).
Протокол может задействовать каждая страна-участница ЕС в случае угрозы и созвать остальные государства, пояснила Урсула фон дер Ляйен. Это позволит скоординировать ответ, предотвратив дальнейшую эскалацию.
Предложение появляется на фоне уже обсуждавшегося сближения механизмов Европейского союза и НАТО. В октябре 2025 года Европарламент призвал страны ЕС создать единую военную структуру командования по аналогии с Верховным штабом объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, а также специальные центры для обнаружения беспилотников и сотрудничества в сфере цифровой обороны. На этом фоне новый формат фон дер Ляйен рассчитан на другую задачу: он должен обеспечить политическую координацию государств при гибридной угрозе с участием партнеров за пределами ЕС.
При этом внутри самого Евросоюза решения по внешней политике по-прежнему принимаются сложно: по действующим правилам отказаться от права вето страны могут только при единогласном решении всех членов объединения. В 2025 году из-за этой нормы затруднялось принятие решений о помощи и поддержке Украины, которые неоднократно блокировала Венгрия.