Индия ответила на введение США новых санкций против России

МИД Индии отреагировал на принятие Палатой представителей США законопроекта, позволяющего Белому дому ввести дополнительные санкции против России и Ирана. Речь идет в том числе о пошлинах в отношении покупателей российских энергоресурсов. В Индии в ответ заявили о готовности «принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов».

Согласно пресс-релизу МИДа, правительство Индии «приняло к сведению» решение Конгресса США. По данным внешнеполитического ведомства, в последние месяцы вопрос санкций обсуждался на высоком уровне с представителями США, и индийская сторона «четко обозначила возможные последствия данного шага не только для двусторонних отношений, но и для международного энергетического рынка».

«Индия твердо привержена обеспечению энергетической безопасности своего населения... Эта работа будет продолжаться путем диверсификации источников поставок и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры»,— добавили в МИД.

Законопроект предусматривает расширение полномочий администрации президента США по введению торговых пошлин. Документ позволит Вашингтону вводить персональные санкции против российских руководителей, ведущих представителей бизнеса, госпредприятий и иностранных компаний, сотрудничающих с российским ВПК, а также пошлины до 100% против крупнейших импортеров российской нефти. Axios писал, что часть руководства Демократической партии выступила против проекта «адских санкций».

Подробности — в материале «Ъ» «"Адские санкции" прошли очередной круг».