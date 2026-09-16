МИД России предупредил об «извращенных провокациях Запада» на выборах в Госдуму

Россия готова к провокациям стран Запада на выборах в Госдуму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты «проходят еще большую подготовку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимаем, что и с той стороны, видимо, готовность не меньшая к совершению еще каких-то, может быть, намного даже более извращенных провокаций»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Власти говорили о попытках подстрекательства россиян к правонарушениям. Центризбирком ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны». В Госдуме утверждают, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».