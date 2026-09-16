МИД России предупредил об «извращенных провокациях Запада» на выборах в Госдуму
Россия готова к провокациям стран Запада на выборах в Госдуму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты «проходят еще большую подготовку».
Представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Мы прекрасно понимаем, что и с той стороны, видимо, готовность не меньшая к совершению еще каких-то, может быть, намного даже более извращенных провокаций»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Власти говорили о попытках подстрекательства россиян к правонарушениям. Центризбирком ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны». В Госдуме утверждают, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения.
О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».
В публичных заявлениях российских властей возможное вмешательство связывалось не только с отдельными инцидентами в день голосования, но и с созданием повода для протестов и оспаривания итогов. В сентябре 2025 года глава комиссии Госдумы утверждал, что спецслужбы других стран собирают сведения о ситуации в российских регионах, чтобы пытаться разжечь протесты, а в Европарламенте и британском парламенте проводят инструктажи с представителями так называемой российской радикальной оппозиции.
Еще в августе 2021 года Сергей Лавров заявлял, что западные страны пытаются использовать международные структуры, чтобы затруднить проведение выборов в Госдуму, и заранее готовят почву для того, чтобы подвергнуть сомнению результаты голосования. На этом фоне нынешнее предупреждение МИД России описывает противодействие как работу не только с возможными нарушениями, но и с последующей интерпретацией итогов выборов.