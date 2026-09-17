Ozon запустил платформу для поиска и аренды площадей под свои склады

Ozon запустил онлайн-платформу, с помощью которой арендодатели и застройщики могут предложить маркетплейсу свои услуги по аренде или строительству логистических объектов. Можно подать заявку по объектам в любом регионе либо заняться реализацией предложенного маркетплейсом проекта с конкретными параметрами.

Ozon рассматривает для аренды объекты от 5 тыс. кв. м, а при строительстве с нуля под аренду — от 10 тыс. до 85 тыс. кв. м. Арендные платежи будут выплачивать ежемесячно с ежегодной индексацией. Маркетплейс обещает обеспечить все операционные процессы и техническое оснащение складов самостоятельно. «Привлечение арендодателей через собственную платформу повысит эффективность и скорость поиска новых объектов для Ozon»,— рассчитывают в компании.

На платформе уже есть девять заявок для потенциальной аренды готовых объектов, в том числе в Брянской, Владимирской и Иркутской областях. Также есть заявки на строительство к 2028 году объектов в семи регионах, включая Самарскую область, Краснодарский край, Дагестан. В дальнейшем Ozon намерен привлекать через платформу операторов сторонней логистики (3PL-партнеров), которые будут принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также обрабатывать возвраты.

С июля логистические центры Wildberries и Ozon регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ozon решил размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи. Селлеры начали присматриваться и к другим площадкам, а также переводить хранение товаров на собственные склады.

Подробности — в материале «Ъ» «Сбыть или не сбыть».