Ozon будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) начнет использовать пункты выдачи заказов по всей России в качестве небольших логистических центров. Подробнее об этом сообщили в Telegram-канале Ozon.

Проект будет реализован в два этапа. С 10 сентября в пунктах выдачи начнут продавать товары, которые покупатели не забрали в течение двух недель или отменили заказ. Эти товары останутся на местах, но появятся на онлайн-витрине Ozon и смогут быть заказаны другими покупателями. После оформленного заказа товар передадут курьеру для доставки в нужный город. При этом в сентябре продавцы не смогут вывезти свою продукцию из пунктов выдачи.

В октябре откроются дополнительные возможности: продавцы смогут самостоятельно привозить товары для хранения и продажи в пункты выдачи. Они также смогут сдать продукцию в ближайший пункт выдачи, а маркетплейс самостоятельно организует дальнейшее распределение по другим точкам. Всего более 80 тыс. пунктов выдачи Ozon станут мини-складами, что обеспечит новую логистическую сеть.

Владельцы пунктов выдачи получат дополнительный доход — компания рассчитывает, что он составит около 15 тыс. руб. в месяц за обработку и хранение товаров. Расходы на эти услуги будут оплачивать продавцы. Реализация проекта связана с недавними атаками беспилотников на склады Ozon в России.