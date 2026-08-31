Селлеры переходного периода

Селлеры, традиционно работавшие через Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries, начали присматриваться и к другим площадкам. Так, у маркетплейса «М.Видео» по итогам июля число новых продавцов выросло на 59,2% по сравнению с июнем, а трафик — в 2,5 раза. В Ozon и Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Участники рынка считают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Количество новых продавцов на маркетплейсе «М.Видео» резко выросло: за вторую половину июля — начало августа к площадке присоединилось 1,6 тыс. новых партнеров, а максимальный недельный показатель по числу новых регистраций был зафиксирован с 27 июля по 2 августа — тогда процедуру регистрации начали более 900 продавцов. Об этом “Ъ” рассказал директор по развитию маркетплейса компании Карен Ашрафян. В июле к площадке присоединилось 15,4% от общего числа пришедших селлеров за последний год, говорят в компании. Рост месячного притока новых продавцов в июле в сравнении с январем 2026 года составил 168%, а с июнем — 59,2%, добавляют там.

По данным Digital Budget, в июле по отношению к началу года входящий трафик у Wildberries упал на 21%, у «Мегамаркета» — на 38%. У «М.Видео» он вырос в 2,5 раза, у Ozon — на 20%, а у «Яндекс Маркета» — на 5%. С 18 июля 2026 года атакам БПЛА подвергались 15 складских объектов Wildberries совокупной площадью около 1,8 млн кв. м, что эквивалентно 32% от общей логистической инфраструктуры RWB. Серия атак беспилотников на логистические объекты Ozon началась 22 августа 2026 года, однако оценка повреждений пока не приводилась.

Собеседник “Ъ” на рынке электронной коммерции говорит, что за последние несколько недель к маркетплейсу «М.Видео» проявили интерес представители сегментов fashion, «мебель», FMCG, «спорт» и других, не связанных с традиционными для площадки электроникой и бытовой техникой. «Перебои в работе складов Wildberries и Ozon, уничтожение и задержки товаров, сложности с обработкой заказов и неопределенность относительно компенсаций заставили селлеров оперативно искать дополнительные каналы продаж и распределять товарные запасы между разными инфраструктурами, а не полагаться на одного игрока»,— полагает собеседник “Ъ”.

В «М.Видео» говорят, что доставка у них работает по гибридной модели: у компании есть 8 крупных складов, 51 региональный и несколько сотен собственных магазинов, которые также работают как мини логистические центры, что позволяет продавцам не концентрировать все запасы только на больших складах. Что касается комиссий, в «М.Видео» они от 0,5% до 28,5% в зависимости от стоимости товара и категории. В Ozon средний размер комиссии для селлеров во втором квартале достиг 47,8% от базовой цены товара, а в Wildberries — 42,7% (см. “Ъ” от 26 августа).

В «Яндекс Маркете» также ответили “Ъ”, что видят интерес продавцов к своей площадке и спрос на комбинирование разных моделей продаж. В «Мегамаркете» не ответили “Ъ”.

В Wildberries & Russ заявили “Ъ”, что все ключевые показатели активности на платформе остаются стабильными. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой: «Связывать статистику регистраций на сторонней площадке с атаками на объекты маркетплейсов можно лишь в качестве гипотезы отдельных участников рынка — наши данные такую причинно-следственную связь не подтверждают». В Ozon говорят, что не видят падения числа партнеров.

Впрочем, представители продавцов сходятся во мнении, что во избежание рисков все селлеры сейчас диверсифицируют бизнес. Они обращают больше внимания на альтернативные площадки и маркетплейсы: предприниматели все меньше хотят зависеть от одной универсальной площадки и комбинируют несколько каналов продаж, говорит гендиректор ERP-сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Маркетплейс «М.Видео» изначально создавался как инструмент расширения ассортимента собственной матрицы, однако со временем стал универсальной платформой, напоминает президент АКИТ Артем Соколов. В Ассоциации представителей электронной торговли говорят, что видят интерес селлеров не только к «М.Видео», но и к другим площадкам: «Последние события показали, что нужно смотреть, какие еще источники покупательского трафика существуют».

Варвара Полонская, Алина Мигачёва