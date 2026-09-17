ЮЛКМ взыскал с «Нафтатранс плюс» 125 млн рублей долга по биржевым облигациям

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «ЮЛКМ» (представитель владельцев облигаций ТК «Нафтатранс плюс») к ООО ТК «Нафтатранс плюс» и ООО ТК «Спецтранскомпани». Солидарно с ответчиков взыскано более 125 млн руб., в том числе 99,4 млн руб. основного долга по биржевым облигациям, 7,7 млн руб. накопленного купонного дохода, 8 млн руб. процентов за пользование займом, еще 8,5 млн руб. неустойки за просрочку досрочного погашения биржевых облигаций и около 1 млн руб. судебных расходов.

Иск был подан в мае 2026 года в связи с неисполнением эмитентом обязательств перед держателями ценных бумаг.

Как писал «Ъ» в конце мая 2026 года, арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «ЮЛКМ» о взыскании с топливной компании более 300 млн руб. Также по требованию заявителя на имущество и денежные средства ТК «Нафтатранс плюс» был наложен арест. Кроме того, в начале июня «ЮЛКМ» обратилось в ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о проведении проверки в отношении ТК «Нафтатранс плюс». Представитель владельцев облигаций подозревает руководство и контролирующих лиц компании в хищении средств, принадлежащих инвесторам.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2025 году выручка организации составила 3,97 млрд руб. (сократилась на 60,7% к предыдущему году), убыток — 670,5 млн руб. против прибыли 87,7 млн руб. годом ранее.

Лолита Белова