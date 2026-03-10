Имущество ТК «Нафтатранс плюс» на 300 млн рублей арестовано по иску ЮЛКМ

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство ООО «ЮЛКМ» (представитель владельцев облигаций ТК «Нафтатранс плюс») и в рамках обеспечительных мер арестовал имущество и денежные средства ООО ТК «Нафтатранс плюс». Решение принято в пределах суммы исковых требований в размере более 300 млн руб., говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается также, что ответчик не оспаривал задолженность, к возникновению которой привело тяжелое финансовое состояние. Истец утверждает, что у ответчика ухудшились финансовые показатели, начиная со второго квартала 2025 года. По его мнению, непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку к ответчику предъявлен значительный объем требований другими кредиторами, говорится в определении суда.

Как писал «Ъ» в октябре 2025 года, ТК «Нафтатранс плюс», допустившая в прошлом году дефолты по всем пяти выпускам биржевых облигаций, намерена продать сеть АЗС NAFTA24 и нефтебазу в Новосибирске. По словам гендиректора компании Игоря Головни, сделка принесет от 1,4 до 1,8 млрд руб., что позволит погасить около половины долговых обязательств компании перед владельцами облигаций и банками. Сеть NAFTA24 включает 11 АЗС. Емкость нефтебазы компании составляет 7,8 тыс. куб. м.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2024 году выручка организации составила 10,1 млрд руб. (-10%), чистая прибыль — 87,7 млн руб. (-51%).

Лолита Белова