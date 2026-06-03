ЮЛКМ инициировала проверку по признакам хищения средств в ТК «Нафтатранс плюс»

ООО «ЮЛКМ» обратилось в ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о проведении проверки в отношении ТК «Нафтатранс плюс». Представитель владельцев облигаций подозревает руководство и контролирующих лиц компании в хищении средств, принадлежащих инвесторам. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале ООО «ЮЛКМ».

«Заявление подано 2 июня по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности"», — заявили в «ЮЛКМ».

Кроме того, представитель держателей облигаций требует изъять у компании бухгалтерские документы за 2024 и 2025 годы для проведения независимой экономической экспертизы.

Как писал «Ъ» в конце мая 2026 года, арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «ЮЛКМ» о взыскании с топливной компании более 300 млн руб. Ранее по требованию истца на имущество и денежные средства ТК «Нафтатранс плюс» был наложен арест. Еще один иск «ЮЛКМ» о взыскании с топливной компании 129 млн руб. пока не рассмотрен.

Между тем Сбербанк и ООО «Промсервистрейд» заявили о намерении подать иски о банкротстве топливной компании.

В июне 2025 года «Нафтатранс плюс» приостановила выплаты по всем выпускам облигаций в обращении, включая купонные платежи. Как поясняли в компании, к сложному финансовому положению привело несколько неблагоприятных обстоятельств: длительный период высоких ставок, отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2025 году выручка предприятия сократилась на 60,7% по сравнению с предыдущим годом — с 10,1 млрд руб. до 3,97 млрд руб. При этом чистая прибыль сменилась значительным убытком в 670,5 млн руб. против прибыли в 87,7 млн руб. годом ранее.

Лолита Белова