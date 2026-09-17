Стоимость новостроек в городах-миллионниках РФ в сентябре 2026 года

Город Стоимость (тыс. руб. за 1 кв. м) Изменение год к году (%) Москва 496 13 Санкт-Петербург 350,2 22 Казань 261,5 3 Нижний Новгород 224,3 5 Уфа 203,1 14 Екатеринбург 184 7 Челябинск 183,6 5 Самара 181,9 14 Ростов-на-Дону 179,3 13 Пермь 176,5 9 Краснодар 163,9 -2 Омск 163,7 8 Красноярск 154,5 10 Воронеж 158,3 8 Волгоград 139,2 1