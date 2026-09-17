Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость новостроек в городах-миллионниках РФ в сентябре 2026 года

Город Стоимость (тыс. руб. за 1 кв. м) Изменение год к году (%)
Москва 496 13
Санкт-Петербург 350,2 22
Казань 261,5 3
Нижний Новгород 224,3 5
Уфа 203,1 14
Екатеринбург 184 7
Челябинск 183,6 5
Самара 181,9 14
Ростов-на-Дону 179,3 13
Пермь 176,5 9
Краснодар 163,9 -2
Омск 163,7 8
Красноярск 154,5 10
Воронеж 158,3 8
Волгоград 139,2 1

Источник: ЦИАН.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд