Сабрину Федорову прооперируют в октябре

11 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю 16-летней Сабрины Федоровой из города Канаш в Чувашии («Цветочная фея», Оксана Пашина). У девочки на фоне врожденного недоразвития нижней челюсти образовался анкилоз — сращение височно-нижнечелюстного сустава. Сабрина перенесла множество операций и длительное ортодонтическое лечение. Теперь ей предстоит завершающий этап — эндопротезирование сустава. Но оплатить дорогую операцию семья девочки не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (838 420 руб.) собрана. Ольга, мама Сабрины, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сабрина Федорова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Сабрина Федорова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 11 сентября 8429 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Югория» и еще 119 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 37 компаний исчерпывающе помогли 41 ребенку, собрано 25 711 761 руб.