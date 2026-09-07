«Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам облигаций
ПАО «Евротранс» (владелец АЗС «Трасса») допустил фактический дефолт по всем 10 выпускам облигаций. О первом из них компания объявила 5 августа, последние — 4 сентября. Это связано с «временной нехваткой свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки», пояснила компания на сайте раскрытия информации.
Фото: ЕвроТранс
По данным Национального расчетного депозитария (НРД), «Евротранс» все же пытался погашать долги и выплачивал небольшие суммы по разным выпускам. В последний раз — 25 августа. Тогда по выпуску БО-001Р-06 было выплачено 0,0259 руб. на бумагу.
Всего в обращении у «Евротранса» находятся семь выпусков биржевых (их регистрирует сама Московская биржа.—"Ъ") и три выпуска корпоративных облигаций. Общий объем — 27,1 млрд руб. Трудности с купонными выплатами по облигациям начались у компании еще в апреле. С 6 августа Мосбиржа перевела все 10 выпусков облигаций «Евротранса» в режим торгов «Д», который предназначен для дефолтных эмитентов.
Для владельцев обычных облигаций дефолт дает право потребовать досрочной выплаты номинала и купона. Но у облигационеров «Евротранса» нет представителя владельцев облигаций, который мог бы действовать коллективно: по действующим правилам листинга такой представитель обязателен только для эмитентов третьего уровня, а бумаги «Евротранса» относятся к первому. Поэтому защита требований в значительной степени становится индивидуальной, а в выпусках без представителя на судебную защиту фактически решается не более 5% держателей, зачастую доли процента от объема выпуска.
Если эмитент не обеспечит досрочное погашение, облигационеры могут добиваться его банкротства через суд. Претендовать на выплаты номинала инвесторы смогут уже в рамках процедуры банкротства, однако полного возврата никто не гарантирует: в среднем за 2022–2026 годы розничным инвесторам удавалось вернуть 6,6% вложенных средств.
Перевод бумаг в режим торгов «Д» означает обращение в специальном режиме для дефолтных эмитентов, а не восстановление графика выплат. Рынок оценивал облигации «Евротранса» в 17–30% от номинала, что отражает крайне высокую неопределенность итогового возврата средств; его сроки и объем будут зависеть от того, удастся ли компании погасить требования досрочно или дело перейдет в банкротную процедуру.