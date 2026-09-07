«Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам облигаций

ПАО «Евротранс» (владелец АЗС «Трасса») допустил фактический дефолт по всем 10 выпускам облигаций. О первом из них компания объявила 5 августа, последние — 4 сентября. Это связано с «временной нехваткой свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки», пояснила компания на сайте раскрытия информации.

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По данным Национального расчетного депозитария (НРД), «Евротранс» все же пытался погашать долги и выплачивал небольшие суммы по разным выпускам. В последний раз — 25 августа. Тогда по выпуску БО-001Р-06 было выплачено 0,0259 руб. на бумагу.

Всего в обращении у «Евротранса» находятся семь выпусков биржевых (их регистрирует сама Московская биржа.—"Ъ") и три выпуска корпоративных облигаций. Общий объем — 27,1 млрд руб. Трудности с купонными выплатами по облигациям начались у компании еще в апреле. С 6 августа Мосбиржа перевела все 10 выпусков облигаций «Евротранса» в режим торгов «Д», который предназначен для дефолтных эмитентов.