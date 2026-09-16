Паслер воссоздал комиссию по увековечению памяти Дома Романовых

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новый состав комиссии по увековечению памяти о событиях, связанных с Домом Романовых. В нее вошли 12 человек. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей). Экспозиция «Зал памяти Романовых»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей). Экспозиция «Зал памяти Романовых»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Председателем комиссии стал вице-губернатор Василий Козлов, его заместителем — директор департамента внутренней политики Наталья Гурченок. Секретарем назначен заместитель директора департамента Иван Падерин.

Также в комиссию вошли председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сестринское просветительское общество» Анна Громова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), мэр Верхней Пышмы Иван Зернов, член Общественной палаты Свердловской области Ирина Левина, министр культуры региона Илья Марков, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий (Зайчиков), глава МО Алапаевское Наталья Соколова, мэр Алапаевска Денис Толмачев и вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко.

Напомним, комиссия по увековечению памяти Романовых была создана в Свердловской области в 2021 году. Тогда в ее состав входили 22 человека.

Согласно положению, комиссия является совещательным и консультативным органом. Она занимается вопросами сохранения исторической памяти о династии Романовых и придания этой теме общественной значимости. Члены комиссии анализируют деятельность организаций, занимающихся увековечением событий, связанных с Домом Романовых, участвуют в разработке региональных правовых актов, а также содействуют реализации общественных инициатив и государственных проектов, связанных с императорской семьей.

Летом этого года сообщалось, что Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) передали в безвозмездное пользование земельные участки в Поросенковом логу, где нашли останки членов царской семьи, убитых большевиками в 1918 году. Согласно документам, земля передана для осуществления религиозной деятельности. Позже представители епархии заявляли, что не намерены возводить там капитальные сооружения. «Ъ-Урал» писал, что директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин предложил признать территорию Поросенкова лога историко-культурным заповедником.

Полина Бабинцева