В Самаре введен режим повышенной готовности после атаки БПЛА

Режим повышенной готовности после атаки БПЛА введен для органов управления и сил звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Самаре. Постановление главы города Ивана Носкова опубликовала муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Режим введен после атаки на город вражеских беспилотников 11 сентября. В результате нее в Куйбышевском районе Самары во дворе многоквартирных домов № 3 и 5 на улице Липяговской были повреждены 5 погонных метров газопровода высокого и низкого давления диаметром 89 и 100 мм соответственно.

Кроме того, были частично повреждены окна в домах № 3, 5, 6, 7, 8, 8а и 9 на этой же улице. Также пострадали шесть местных жителей. На месте создан оперативный штаб ликвидации угрозы ЧС.

Чиновники должны будут обойти местных жителей и уточнить у них число квартир, пострадавших от атаки БПЛА. Управляющим компаниям, которые обслуживают указанные дома, предстоит закрыть поврежденные оконные проемы пленкой.

В числе прочего будет заключен муниципальный контракт на аварийно-восстановительные работы по перечисленным адресам. После завершения работ на территории проведут уборку.

Атака БПЛА 11 сентября была нацелена на Самару, где в общей сложности пострадали семь человек, и Новокуйбышевск, в котором обломки сбитого беспилотника рухнули на здание, где находилась территориальная избирательная комиссия.

Позже выяснилось, что речь идет о здании администрации Новокуйбышевска: оно было частично повреждено, в нем выбило стекла и разрушило стены. Людей в здании администрации Новокуйбышевска во время падения обломков беспилотника не было.

Георгий Портнов