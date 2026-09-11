Утренняя атака БПЛА была нацелена на Новокуйбышевск

Беспилотники атаковали Новокуйбышевск. Об этом сообщила глава города Виктория Каткова.

«Сегодня ранним утром наш город подвергся атаке беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий»,— говорится в сообщении.

Глава города призвала граждан соблюдать правила безопасности: не подходить к окнам, не покидать помещения, не трогать подозрительные предметы и не выкладывать фото и видео атак БПЛА в соцсети. Информацию о беспилотниках передавать по телефонам экстренных служб: 112 и 6-41-43.

В четверг вечером в Самарской области объявлялась ракетная опасность. После этого в регионе объявили угрозу атаки БПЛА.

Самарская область подверглась атаке беспилотников утром в пятницу. Все летательные аппараты были сбиты. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об одном пострадавшем в результате налета беспилотников.

Обломки одного из сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратов повредили здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области. В момент падения в здании никого не было.

Георгий Портнов