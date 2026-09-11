В Самаре в результате атаки БПЛА пострадали семь человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удар беспилотника по зданию избирательной комиссии в Самарской области произошел 11 сентября 2026 года, когда глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об отсутствии пострадавших, но были повреждены стены, двери и выбиты стекла. В тот же день губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО сбили над регионом несколько десятков беспилотников, несколько человек получили медицинскую помощь. На одном из промышленных предприятий региона зафиксированы повреждения, а также на логистическом комплексе Ozon, где после атаки возник пожар и работа склада была остановлена.

Ранее Самарская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА: 1 сентября 2026 года Вячеслав Федорищев заявлял о повреждениях жилых объектов в нескольких городах региона, включая выбитые окна в многоквартирном доме Новокуйбышевска. 22 августа 2026 года губернатор сообщил о пострадавших и повреждениях промышленного предприятия и логистического комплекса Ozon. 12 июля 2026 года в результате атаки БПЛА погиб один мужчина и трое, включая ребенка, пострадали, были повреждены частные и многоквартирные дома, а также промышленное предприятие. 10 июня 2026 года трое жителей региона пострадали и получили повреждения несколько промышленных предприятий после ночной атаки БПЛА. 23 апреля 2026 года в Новокуйбышевске из-за падения обломков БПЛА погиб один человек, еще несколько пострадали; обломки также упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. 18 апреля 2026 года беспилотники ударили по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани, но обошлось без пострадавших, однако был объявлен план «ковер» и закрыто воздушное пространство, а один беспилотник упал вблизи роддома в Новокуйбышевске, выбив стекла. 11 марта 2026 года Вячеслав Федорищев заявил о попытке массированной атаки БПЛА на регион, которые были сбиты, и никто не пострадал. 7 марта 2026 года при падении обломков беспилотника пострадал мирный житель, госпитализированный после уничтожения пяти дронов.

Последствия атак БПЛА в Самарской области имели место и ранее: 21 сентября 2025 года в результате атаки 15 беспилотников ВСУ на местный нефтеперерабатывающий завод погибли четыре человека и один пострадал. В ночь на 20 сентября 2025 года беспилотники ВСУ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Самарской области, после чего аэропорт Курумоч приостанавливал работу, были задержаны и отменены 11 рейсов.