В Новокуйбышевске обломки БПЛА повредили здание администрации

Здание, которое повредили обломки беспилотника в Самарской области в минувшую пятницу, оказалось администрацией Новокуйбышевска. В нем располагается избирательный участок. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 14 сентября.

Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев, несмотря на происшествие, регион готов к проведению выборов.

«То крыло здания, где расположена ТИК, к счастью, не пострадало. Оборудование ГАС "Выборы " сейчас подключено по временной схеме связи, но она работает в штатном режиме… Электроснабжение в помещение подано», — уточнил господин Михеев.

В пятницу, 11 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в результате падения обломков беспилотника, на здание, в котором располагалась ТИК в Самарской области, была разрушена часть постройки, повреждены стены между кабинетами и выбиты стекла. В Самаре в тот же день от атаки БПЛА пострадали семь человек.

Георгий Портнов