В Самарской области беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии
В Самарской области сегодня утром, 11 сентября, беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее данным, никто не пострадал.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Как передает ТАСС, от удара разрушилась часть здания, повреждены стены между кабинетами и выбиты стекла. Как уточнила Элла Памфилова, в 5:00 (MSK+1) в здании никого не было.
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