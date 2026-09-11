В Самарской области беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии

В Самарской области сегодня утром, 11 сентября, беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее данным, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как передает ТАСС, от удара разрушилась часть здания, повреждены стены между кабинетами и выбиты стекла. Как уточнила Элла Памфилова, в 5:00 (MSK+1) в здании никого не было.

Глава ЦИК обвинила украинскую сторону в попытке сорвать российские выборы.

Сабрина Самедова