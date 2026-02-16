Суд ввел наблюдение в отношении банкротящегося юрлица воронежской ГК «Квант»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в рамках банкротного иска к ООО «Квант» — юрлицу ГК «Квант» (есть завод в Воронеже, его работа приостановлена). Заседание по делу состоялось 16 февраля. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Наблюдение — первая процедура, применяемая в рамках дела о банкротстве. Она проводится в целях сохранения имущества должника. Во время процедуры проводится анализ финансового состояния предприятия, составление реестра кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. По закону срок проведения процедуры наблюдения не может превышать семи месяцев.

Банкротный иск к ООО «Квант» в июне 2025 года подало ООО «ДНС ритейл» (Владивосток). Сейчас в числе кредиторов по делу также значатся ООО «Треолан» (Москва), ООО «Мерлион» (Красногорск), ООО «Атлас» (Владивосток), ООО «Мтранс-ВРН» (Воронеж), а также ИФНС №35 по Москве.

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2024 года выручка «Кванта» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб. Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м. соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

В декабре «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного продавца программного обеспечения ООО «Треолан» к юрлицам ГК «Квант» и солидарно взыскал с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» $870 тыс. долга, неустоек и пени. Сумма составляла почти 67 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации.

Воронежский завод «Кванта» в апреле 2025 года приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям. В том же месяце воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров с инвестициями на 1,8 млрд руб. Его планировали реализовать в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.

Денис Данилов