Рэперов убивают не только в США

Расчлененный труп российско-украинского рэпера Александра Константиновича Юшко (псевдоним — Энди Картрайт) был обнаружен в его квартире в Санкт-Петербурге 29 июля 2020 года (предположительно, он был убит несколькими днями раньше).

Убитому было 29 лет. 21 ноября 2025 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал его жену Марину Кохал виновной в убийстве мужа (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

21 октября 2021 года в Стокгольме был застрелен 19-летний шведский рэпер Нильс Курт Эрик Эйнар Грёнберг, более известный как Эйнар. Ранее, в апреле 2020-го, Эйнар был похищен членами преступной группировки Varbynatverket («сеть Ворбю», Ворбю — район Стокгольма) по заказу рэперов-конкурентов — Хавала Халила, известного как Хавал, и Ясина Абдуллахи Махамуда, известного как Ясин. Похитители забрали у Эйнара часы Rolex стоимостью 302 тыс. крон ($35,1 тыс.) и две золотые цепи общей стоимостью 163 тыс. крон ($19 тыс.).

Эйнар был убит за неделю, до того как должен был давать в апелляционном суде показания против членов Varbynatverket и Ясина. Впоследствии Ясин был осужден на десять месяцев заключения за подготовку более ранней, неудавшейся попытки похищения Эйнара. Хавал Халил получил два с половиной года заключения за соучастие в состоявшемся похищении и ограблении. Дело об убийстве Эйнара не раскрыто.

29 мая 2022 года 28-летний индийский рэпер Шубхдип Сингх Сидху, известный как Сидху Мус Вала (Сидху из Мусы, его родной деревни), выехал из Мусы на внедорожнике Mahindra Thar вместе с двумя охранниками. Возле деревни Джавахарке его машину перехватили шестеро преступников на двух автомобилях — Mahindra Bolero и Toyota Corolla. По внедорожнику, в котором находился Мус Вала, открыли огонь. На месте преступления были обнаружены около 30 гильз, выпущенных как минимум из трех автоматов. Мус Вала успел сделать два выстрела из своего пистолета. В него попали 19 пуль, от полученных ран он скончался. Его спутники были ранены, но выжили.

Заказчиками убийства считаются два индийских профессиональных преступника: находившийся в тюрьме Лоуренс Бишной и действовавший из-за рубежа Сатиндерджит Сингх, известный как Голди Брар. После убийства в аккаунте в соцсети, принадлежащем Брару, появилось сообщение, что он берет на себя ответственность за преступление. Мотивом была названа месть за убийство молодого политика Викки Миддукхеры, к которому, предположительно, был причастен бывший менеджер Мус Валы. Из шести участников нападения двое были убиты в перестрелке с полицией при задержании, четверо — арестованы. Со временем число фигурантов в деле об убийстве Мус Валы достигло 38 человек, до окончательного вердикта пока не дошло.