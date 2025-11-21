Марина Кохал получила 12,5 лет колонии за убийство рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал к 12,5 годам в колонии общего режима по обвинению в убийстве мужа (ч.1 ст.105 УК РФ). После оглашения приговора в суд вызвали скорую помощь, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Кохал после оглашения приговора в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд установил, что 24 июля 2020 года Марина Кохал преднамеренно ввела рэперу «НовоРапид ФлексПен», после чего умышленно не оказала ему помощь, что привело к его смерти в связи с развитием шокового состояния. В последующие дни, желая скрыть следы преступления, она расчленила тело погибшего на 15 частей, используя пилу-ножовку и нож.

Обвинение квалифицировало ее действия как надругательство над телом (ч.1 ст.244 УК РФ), указав на «исключительный цинизм» и запрашивало для супруги музыканта 13 лет колонии, однако суд исключил эту статью как излишне вмененную.

Кохал вину не признала. Ее адвокат Ирина Скурту настаивала, что виновность Марины Кохал не доказана, поскольку не опровергнуты сомнения в достоверности иных версий случившегося: она, по утверждению адвокатов, не покупала «НовоРапид ФлексПен» и не вводила его супругу.

Защита Кохал утверждала, что Александр Юшко умер не от препарата, а от банальной передозировки запрещенными веществами, так как был наркозависимым, что, было подтверждено, в том числе и в переписке пары.

После окончания судебного процесса госпожа Скурту выразила иную позицию.

«Мы не позволили осужденной уйти от ответственности и пойти гулять по Невскому проспекту»,— заявила она.

Ранее в последнем слове вдова говорила, что ее поступки были продиктованы стремлением уберечься от «зла», и заявила, что, будучи уверенной, что «иного выхода нет», поступила «так, как была воспитана».

Стефания Барченкова,

Артемий Чулков