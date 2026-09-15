Розничные продажи алкогольной продукции в январе—августе 2026 года

Категория Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво 408937,7 –2,6 Пивные напитки 63458,7 –4,1 Водка 47757,7 –0,1 Вино тихое 36304,6 –2,7 Вино игристое 13657,2 4,3 Ликеро-водочные изделия 13183,1 11,0 Крепкие спиртные напитки, не включенные в отдельные категории 9280 –0,9 Коньяки 7998,2 –2,4 Сидр 7248,9 25,1 Медовуха 2102,5 8,7 Плодовая продукция 1173,4 –35,2 Вина ликерные 717,5 –7,6 Слабоалкогольная продукция 516,6 –57,5 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 952,6 2,8 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 117,6 –27,6 Пуаре 90,5 –23,9 Алкоголь всего 613496,9 –2,0