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Розничные продажи алкогольной продукции в январе—августе 2026 года

Категория Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Пиво 408937,7 –2,6
Пивные напитки 63458,7 –4,1
Водка 47757,7 –0,1
Вино тихое 36304,6 –2,7
Вино игристое 13657,2 4,3
Ликеро-водочные изделия 13183,1 11,0
Крепкие спиртные напитки, не включенные в отдельные категории 9280 –0,9
Коньяки 7998,2 –2,4
Сидр 7248,9 25,1
Медовуха 2102,5 8,7
Плодовая продукция 1173,4 –35,2
Вина ликерные 717,5 –7,6
Слабоалкогольная продукция 516,6 –57,5
Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 952,6 2,8
Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 117,6 –27,6
Пуаре 90,5 –23,9
Алкоголь всего 613496,9 –2,0

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

  • Газета «Коммерсантъ» №170 от 16.09.2026, стр. 10
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