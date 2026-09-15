Пять структур «Эконивы» поручились по кредитам «Междуречья» на 137 млн рублей

Пять структур группы «Эконива» Штефана Дюрра — ООО «Эконива», «Эконива-Семена», «Сибирская Нива», «Ока Молоко» и «Калужская Нива» — 10 сентября заключили с Россельхозбанком (РСХБ) отдельные договоры поручительства по двум кредитным линиям ООО «Агрофирма "Междуречье"». Размер каждого поручительства составляет не более 137 млн руб., срок — до 13 августа 2030 года. Об этом сообщается в официальном раскрытии корпоративных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О том, что «Эконива» поручилась по кредитам «Междуречья» и еще трех структур группы, стало известно в конце августа. Через несколько дней в ГК раскрыли, что заем рязанского ООО «Ока Молоко» составит 10,6 млрд руб., калужского ООО «Калужская Нива» — 450 млн руб., новосибирского ООО «Сибирская Нива» — 100 млн руб.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что основное юрлицо ГК «Эконива» привлекло «Калужскую Ниву», «Ока Молоко», «Сибирскую Ниву» и ООО «Эконива-Семена» в качестве поручителей по кредиту ООО «Экониваагро» перед РСХБ на 1,45 млрд руб. В начале августа группа передала в залог этому же банку 98% в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (5 млн руб.), ООО «Эконива-АПК Черноземье» и ООО «Эконива-продукты питания» (по 98 тыс. руб. в каждом) в качестве обеспечения обязательств 12 обществ-заемщиков.

ГК «Эконива» считается крупнейшим производителем сырого молока в России. Ее активы расположены в 13 регионах страны. Среднее поголовье крупного рогатого скота весной 2026 года насчитывало 251 тыс. голов. По итогам 2025 года выручка группы выросла на 14% — до 103 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 34% — до 5,9 млрд руб.

Алина Морозова