Воронежская структура «Эконивы» поручилась за кредиты трех «дочек» на 11 млрд

Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — раскрыла суммы кредитов дочерних компаний, за которые поручилась перед Россельхозбанком (РСХБ). Согласно данным сайта раскрытия информации, заем рязанского ООО «Ока Молоко» составит 10,6 млрд руб., калужского ООО «Калужская Нива» — 450 млн руб., новосибирского ООО «Сибирская Нива» — 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что первое поручительство оформлено дополнительным соглашением, еще два — договорами поручительства. Они предоставляются на срок, превышающий срок погашения на три года, а именно до 2043 года по первому документу и до 2030-го по второму и третьему. Все эти сделки одобрил единственный участник общества — с согласия других его участников.

Общий объем взаимосвязанных сделок достигает 73,589 млрд руб., или 28,7% активов группы.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», ООО «Эконива» поручилась за кредит еще одной структуры группы — тюменского ООО «Агрофирма "Междуречье"». Соответствующий документ пока не опубликован, в связи с чем сумма займа не раскрывается.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что основное юрлицо ГК «Эконива» привлекло «Калужскую Ниву», «Ока Молоко», «Сибирскую Ниву» и ООО «Эконива-Семена» в качестве поручителей по кредиту ООО «Экониваагро» перед РСХБ на 1,45 млрд руб. В начале августа группа передала в залог этому же банку 98% в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (5 млн руб.), ООО «Эконива-АПК Черноземье» и ООО «Эконива-продукты питания» (по 98 тыс. руб. в каждой) в качестве обеспечения обязательств 12 обществ-заемщиков.

О планах «Эконивы» вложить 2 млрд руб. в расширение воронежских ферм — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова