«Эконива» заложила в РСХБ почти 100% долей в трех воронежских юрлицах

Крупнейший молочный агрохолдинг Воронежской области «Эконива» передал в залог Россельхозбанку 98% долей в уставных капиталах трех воронежских компаний. Обеспечение предоставлено по кредитным обязательствам группы, следует из сервера раскрытия информации. Общий объем взаимосвязанных сделок с РСХБ ранее оценивался в 58,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В обеспечение обязательств 12 компаний-заемщиков заложены 98% долей в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (5 млн руб.), ООО «Эконива-АПК Черноземье» и ООО «Эконива-продукты питания» (по 98 тыс. руб. в каждой). Залог предоставлен на срок погашения кредита — три года.

Залог обеспечивает исполнение обязательств по договорам об открытии кредитных линий с Россельхозбанком. В числе заемщиков указаны ООО «Ока молоко», ООО «Защитное-юг», ООО «Эконива-семена», ООО «Эконива Алтай», ООО «Сибирская нива», ООО «Экониваагро», АПК «Троицкий», «Калужская нива», «Ступинская нива», «Эконива молоко Воронеж», «Северная нива Башкирия», «Северная нива Самара», «Северная нива», «Северная нива Татарстан» и «Агрофирма "Междуречье"».

По условиям кредита с 8 июля по 31 декабря этого года по договорам действует льготная процентная ставка. Это разница между ключевой ставкой Центробанка, увеличенной на 2%, и величиной, составляющей 50% от «ключа». Условия залога предусматривают изменение обязательств. Так, допускается увеличение суммы долга или процентов, но при изменении или отмене условий субсидирования банк может изменить ставку в одностороннем порядке.

В июле «Эконива» заключила с РСХБ договор поручительства по обязательствам ООО «ЭкоНиваАгро». Поручителями по нему также выступили три дочерние компании. Договор обеспечивает исполнение кредитного договора, заключенного в июне, который действует до июня 2030 года.

В марте крупнейший производитель молока в Воронежской области привлек в РСХБ кредит на 7 млрд руб. Тогда общий объем взаимосвязанных сделок составлял 58,4 млрд руб., или 22,78% стоимости всей группы. Консолидированная стоимость «Эконивы» на конец 2025 года оценивалась в 256,5 млрд руб.

Анна Швечикова