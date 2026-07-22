«Эконива» взяла кредит в РСХБ для лискинского актива на 1,5 млрд рублей

Основное юрлицо крупнейшего в Воронежской области производителя молока — ГК «Эконива» — привлекло дочернюю компанию «Калужская Нива» в качестве поручителя по кредиту ООО «Экониваагро» перед Россельхозбанком на 1,45 млрд руб. Информация раскрыта в материалах эмитента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Договор поручительства заключен 20 июля. Он обеспечивает исполнение обязательств ООО «Экониваагро» по кредитному договору, подписанному с Россельхозбанком 30 июня. Поручительство действует до 23 июня 2030 года с возможностью пролонгации.

В марте крупнейший в регионе производитель молока привлекал в РСХБ кредит на 7 млрд руб. Согласно раскрытой информации, общий объем взаимосвязанных сделок достигает 58,4 млрд руб., что соответствует 22,78% стоимости активов компании. По состоянию на конец 2025 года консолидированная стоимость «Эконивы» оценивалась в 256,5 млрд руб.

Поручителем выступает ООО «Калужская Нива», зарегистрированное в Перемышльском районе Калужской области. Заемщиком является ООО «Экониваагро» из Лискинского района Воронежской области. По условиям договора поручитель несет ответственность перед банком по всем обязательствам заемщика: возврату долга, уплате процентов, комиссий, неустоек.

В июне на ПМЭФ ГК представила три новых инвестиционных проекта в сфере молочного животноводства. До 2029 года в Самарской области компания инвестирует 5 млрд руб. в комплексы, также запланированы проекты в Ленинградской области и Хабаровском крае.

О деятельности «Эконивы» в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье» «Стадное мышление».

Анна Швечикова