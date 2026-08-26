Воронежская «Эконива» поручилась за кредиты четырех структур группы

Воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока — ООО «Эконива» (одноименной группы компаний Штефана Дюрра) — заключила договоры поручительства с Россельхозбанком (РСХБ) по кредитным обязательствам четырех других юрлиц ГК: ООО «Ока Молоко», ООО «Сибирская Нива», ООО «Калужская Нива» и ООО «Агрофирма "Междуречье"». Об этом сообщается в официальном раскрытии корпоративных документов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что сделки одобрил единственный участник общества — с согласия других его участников. Поручительство по кредитам указанных структур ГК «Эконива» предоставляется на срок, превышающий окончательную дату погашения на три года. Суммы займов не раскрываются.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что основное юрлицо ГК «Эконива» привлекло дочернюю компанию «Калужская Нива» в качестве поручителя по кредиту ООО «Экониваагро» перед РСХБ на 1,45 млрд руб.

В марте крупнейший в регионе производитель молока привлекал в РСХБ кредит на 7 млрд руб. Тогда отмечалось, что общий объем взаимосвязанных сделок достигает 58,4 млрд руб. (соответствует 22,78% стоимости всей ГК). По состоянию на конец 2025 года консолидированная стоимость «Эконивы» оценивалась в 256,5 млрд руб.

О расширении ферм «Эконивы» в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов