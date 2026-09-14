В Карелии семь человек пострадали в ДТП с рефрижератором и микроавтобусом

В Карелии семь человек пострадали в аварии с участием грузовика-рефрижератора и микроавтобуса. Среди пострадавших — четверо детей, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла на 353-м км трассы Р-21 «Кола» в Пряжинском районе. По предварительным данным, водитель рефрижератора в районе проведения дорожных работ врезался в микроавтобус, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса, в том числе дети. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Карина Дроздецкая