В Великом Новгороде вынесли первый в России приговор за кибербуллинг

Новгородский районный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который, по версии суда, систематически травил несовершеннолетнюю в интернете и довел ее до попытки самоубийства. Об этом сообщается на сайте суда, приговор пока не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С апреля по ноябрь 2024 года обвиняемый, как установил суд, систематически угрожал подростку, унижал ее и распространял о ней порочащую информацию

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ С апреля по ноябрь 2024 года обвиняемый, как установил суд, систематически угрожал подростку, унижал ее и распространял о ней порочащую информацию

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По материалам дела, мужчина познакомился с девочкой в сообществе «ВКонтакте», посвященном игре Minecraft. Он выяснил ее персональные данные, включая адрес проживания, место учебы и телефоны родственников. С апреля по ноябрь 2024 года обвиняемый, как установил суд, систематически угрожал подростку, унижал ее и распространял о ней порочащую информацию.

Мужчина также публиковал фотографии девочки и ее младшей сестры, создавал от ее имени аккаунты и сообщества, распространял угрозы и жестокие материалы, звонил на работу ее родителей и провоцировал конфликты. Кроме того, он от имени отца девочки сообщил в полицию о якобы совершенном убийстве ее матери, а от имени самой девочки распространял ложные сообщения о подготовке взрывов в школах и торговом центре.

Как установил суд, обвиняемый требовал от девочки совершить самоубийство, обещая прекратить преследование. Она попыталась отравиться лекарствами, однако мать заметила это и не дала ей принять препараты.

Мужчину признали виновным в доведении несовершеннолетней до самоубийства и нескольких эпизодах заведомо ложных сообщений об актах терроризма. По совокупности этих преступлений ему назначили 10 лет лишения свободы. Еще два года добавили с учетом наказания по предыдущему приговору — ранее суд признал мужчину виновным в преступлениях против несовершеннолетних, связанных с развратными действиями и распространением порнографических материалов. Окончательный срок составил 12 лет колонии строгого режима.

Карина Дроздецкая