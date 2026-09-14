Предпринимателей свели без посредников

В Санкт-Петербурге завершился «Мой бизнес Forum 2026» — одно из крупнейших деловых мероприятий страны для представителей малого и среднего предпринимательства. За два дня форум в «Экспофоруме» собрал около 10 тыс. участников из 200 городов России и 13 стран. В программе работали десять тематических площадок и выступили более 150 спикеров. В этом году организаторы отказались от формата классической конференции и объединили деловые, выставочные и переговорные площадки в единую экосистему.

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Формат одного павильона

В этом году одним из главных изменений форума стал новый принцип организации пространства. Все площадки разместили в одном павильоне, что позволило участникам совмещать деловую программу, переговоры и знакомство с технологическими разработками без дополнительных перемещений по территории выставочного комплекса.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, город традиционно занимает лидирующие позиции по развитию малого и среднего бизнеса.

«Санкт-Петербург исторически лидер развития малого и среднего предпринимательства. Самый большой процент и самое большое количество занятых (если в пропорции мы возьмем) всегда было в Петербурге. Мы фактически формируем эту повестку. Санкт-Петербург — это научно-технологическая база. База, которая позволяет этим компаниям уверенно получать и знания, и заказчика, и где-то выстраивать цепочку поставщиков между собой для выполнения крупных заказов»,— подчеркнул господин Ситов.

Свои разработки на форуме также представили десять малых технологических компаний. Среди них — производители робототехники, предприятия станкостроения, разработчики автоматизированных систем управления и стартап, работающий в сфере микрофлюидных технологий.

Форум уже стал важнейшей площадкой для взаимодействия малого и среднего бизнеса не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России, сказал в беседе с «Ъ Северо-Запад» ректор Санкт-Петербургского международного института менеджмента Ярослав Павлов.

«Малый и средний бизнес являются основой экономики нашей страны. И именно от его успешности зависит ее устойчивость. Форум дает возможность выстроить диалог как бизнесу и государству, так и предпринимателям между собой. Наш институт выступил партнером форума, и мы вложили значимые усилия в то, чтобы создать площадку для распространения лучших бизнес-практик через образовательные мероприятия»,— добавил господин Павлов.

Нейросеть как помощник бизнеса

Одной из главных тем форума стало внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Директор ландшафтной компании DEREVO PARK Андрей Кочетков в беседе с «Ъ Северо-Запад» рассказал о том, как компания использует нейросети для оптимизации внутренних задач и повышения эффективности коммуникации.

«Например, по итогам планерки искусственный интеллект делает саммари, четко распределяет задачи и следит за их выполнением. Нейросети обучены на наших проектах, знают наши бизнес-процессы — и все это интегрировано в "Битрикс". Мы регулярно проводим обучение внутри компании, даже ввели аттестацию по использованию искусственного интеллекта, так как он постоянно развивается»,— подчеркивает Андрей Кочетков.

По его словам, вся входящая информация компании фиксируется и систематизируется, IT ядро в секунду делает краткую и четкую выжимку с диалогов, зумов и почт, сотовых телефонов и других источников входящей информации.

«Получается очень удобное голосовое управление компанией, когда ты можешь спросить у нейросети о том, что происходит с объекто,— и тебе сразу дают полную выкладку. Но стоит сказать, что искусственный интеллект точно не заменяет архитектора. Это лишь прогрессивный инструмент в его руках»,— отметил господин Кочетков.

Прямой контакт

Также одной из главных задач форума стала ориентация компаний и предпринимателей не только на обмен опытом и получение новых знаний, но и на установку прямых контактов. Ключевой площадкой для этого стала «Биржа поставщиков», которая свела представителей малого бизнеса непосредственно с закупщиками крупных компаний и дала возможность обсудить потенциальные условия сотрудничества без посредников. В числе участников переговоров были «Магнит», «Самокат», «Лемана Про», Петербургский метрополитен, «Горэлектротранс» и другие крупные компании. В рамках самого форума организаторам удалось привлечь 22 крупных заказчика.

«Для того чтобы была возможность напрямую познакомиться с лицами, принимающими решения, в крупнейших компаниях, было проведено более 4400 встреч за эти два дня»,— рассказал директор Центра развития и поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге Лев Кузнецов.

Для небольших компаний формат «Биржи» позволяет решить одну из ключевых проблем при выходе на крупные корпорации — получить непосредственный контакт с потенциальным заказчиком, заметил в беседе с «Ъ Северо-Запад» вице-президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек. При этом, по его словам, корпорации получают возможность расширять круг поставщиков и находить специализированные решения у небольших предприятий.

«Отсутствие посредников в диалоге позволяет снижать затраты компаниям, а малому и среднему бизнесу — обсуждать реальные условия сотрудничества напрямую с представителями корпорации, которые принимают решения о договорах с поставщиками и подрядчиками»,— говорит господин Ходачек.

Матвей Николаев