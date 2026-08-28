В Воронеже прокуратура запросила семь лет для главы сети «Русский аппетит»

В Коминтерновском райсуде Воронежа прошли прения по делу владельца местной сети фастфуда «Русский аппетит», экс-депутата облдумы Андрея Прытыкина. Как сообщило РИА «Воронеж», прокурор Светлана Шатиришвили запросила для него семь лет колонии строгого режима и штраф в 1,25 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прытыкин

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Андрей Прытыкин

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Защита обвиняемого добивалась его освобождения от уголовной ответственности или назначения наказания ниже низшего предела.

Господину Прытыкину вменяется покушение на дачу взятки на выборах в воронежскую облдуму в 2020 году (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Его задержали в начале августа 2025 года. По версии управления СКР по региону, в середине сентября 2020 года бизнесмен передал через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной Думы». Преступление, по версии следствия, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Сам экс-депутат вину признал на первом заседании по делу.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал о возбуждении в отношении Андрея Прытыкина уголовного дела об уклонении от уплаты более 700 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Подробнее о первом деле Андрея Прытыкина — в публикации «Ъ-Черноземье» «Бургер со вкусом вины».

Алина Морозова