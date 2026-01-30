Бургер со вкусом вины

В Коминтерновском районном суде Воронежа 30 января прошло первое заседание по уголовному делу 59-летнего бывшего депутата областной думы и главы «Русского аппетита» Андрея Прытыкина. Подсудимого доставили в суд под конвоем из СИЗО (следственного изолятора), где он провел уже более пяти месяцев.

Андрей Прытыкин, бывший депутат Воронежской областной думы, глава сети «Русский аппетит», на судебном заседании в Коминтерновском районном суде Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Андрей Прытыкин с 2000 года владеет и руководит сетью фастфуда под названием «Русский аппетит», которую в народе называют «РусАп». Она была создана в Воронеже; помимо нескольких сотен ларьков, где продаются бутерброды, бургеры, хот-доги и другая готовая еда, в разное время в состав сети входили кафе и бары «Вермишель» и «Гвозди» и ресторан «Гулливер».

Продукция сети изготавливается на собственном комбинате. С 2010-х годов «РусАп» активно развивал свое присутствие за пределами Воронежской области по программе франшизы. По собственным данным, сейчас сеть представлена в 11 регионах, в том числе в Москве, а в ее состав входит порядка 600 точек. В Донецкой и Луганской народных республиках она работает под брендом «Аппетит».

Воронежское управление следственного комитета России обвиняет Андрея Прытыкина в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, перед выборами в облдуму в 2020 году бизнесмен через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову передал 250 тыс. руб. на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и его подчиненной Светлане Васьковой.

Эти деньги, как считает обвинение, предназначались за победу на выборах: чиновники с помощью давления на председателей участковых избирательных комиссий якобы должны были обеспечить более 50% голосов, в том числе с помощью изъятия из избирательных урн бюллетеней с голосами за конкурентов. В действительности работники управы, по версии следствия, повлиять на результаты выборов не могли.

Обстоятельства выборов 2020 года ранее были подробно изучены Коминтерновским районным судом при рассмотрении дела в отношении самих Юрия Бавыкина и Светланы Васьковой. Они были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бавыкина приговорили к 10 годам колонии, а Васькову — к восьми. В суде было установлено, что перед выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов в городскую и областную думы. Практически все избранные депутатами фигуранты этого дела признали факт дачи взяток. Единственным, кто изначально отрицал вину, был Андрей Прытыкин.

На протяжении рассмотрения дела Бавыкина глава «Русского аппетита» неоднократно пытался добиться признания его потерпевшим. На допросе в суде он утверждал, что ему в принципе не требовалось платить чиновникам деньги и его победа на выборах была предрешена.

Бизнесмен был уверен в успехе, так как, по собственному признанию, в округе его «знала каждая собака».

После вступления приговора Бавыкина в силу господина Прытыкина обвинили в даче взятки. В августе прошлого года его заключили в СИЗО. Он неоднократно просил отпустить его, однако суд оставлял меру пресечения неизменной. Из-за задержания господин Прытыкин не участвовал в выборах в облдуму в прошлом году.

На первом заседании Андрей Прытыкин сказал, что признает вину и полностью раскаивается. Подробные показания об обстоятельствах преступления он пообещал дать позже. От общения с прессой он отказался, отметив лишь, что чувствует себя хорошо.

После оглашения обвинительного заключения сторона обвинения начала оглашать письменные доказательства по делу. Из материалов следует, что при обысках дома у Андрея Прытыкина в Рамонском районе нашли травматический пистолет. Кроме того, в оглашенных прокурором томах дела есть расшифровки разговоров предпринимателя с Юрием Бавыкиным, которые были записаны в кабинете последнего. Собеседники обсуждали стратегию работы на выборах: чиновник рассказывал предпринимателю о своей стандартной стратегии по скупке голосов. Сам господин Прытыкин посвящал главу управы в особенности своих методов сбора команды на предприятии: по словам бизнесмена, все кадры в его компанию набираются по конкурсной основе.

В судебном заседании был объявлен перерыв. Слушания продолжатся 10 февраля.

Сергей Толмачев