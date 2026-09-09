Воронежский бизнесмен Евгений Хамин заступился за обвиняемого в покушении на взятку владельца «Русского аппетита»

Накануне в Коминтерновском райсуде Воронежа с последним словом выступил владелец сети фастфуда «Русский аппетит» Андрей Прытыкин, которого судят за покушение на дачу взятки на выборах в облдуму в 2020 году (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). В своем Telegram-канале за него заступился основатель ГК «Хамина» Евгений Хамин. Он выразил уверенность в том, что в случае выхода господина Прытыкина на свободу жители Воронежа выиграют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прытыкин во время судебного заседания

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Андрей Прытыкин во время судебного заседания

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе предыдущего заседания по этому делу прокурор Светлана Шатиришвили запросила для Андрея Прытыкина семь лет колонии строгого режима и штраф в 1,25 млн руб. В последнем слове обвиняемый заявил, что для него, достигшего 60-летия, это фактически смертный приговор.

«Андрей уже наказан. Год в СИЗО для его возраста — это уже очень серьезно. Уверен, со дня выхода на свободу это будет честнейший гражданин и налогоплательщик»,— считает Евгений Хамин.

Глава ГК «Хамина» добавил, что, на его взгляд, во главе своего предприятия господин Прытыкин заплатит больше налогов, создаст новые рабочие места и будет содействовать общественным проектам. От этого жители города и выиграют, если экс-депутата не отправят в колонию.

«Андрей был одним из лучших депутатов. Я знаю его деятельность в областной думе. Небезразличный человек, активно принимал участие в разработке и внедрении социально ответственных законов. В округе имел высочайший авторитет, большое уважение, поэтому неоднократно избирался депутатом»,— написал Евгений Хамин и добавил, что не знает ни одного факта, когда бы господин Прытыкин занимался лоббированием своих интересов.

Несмотря на это, бизнесмен не отрицает вину своего «коллеги», но обращает внимание на его раскаяние. Евгений Хамин также пояснил причину своего волнения за судьбу Андрея Прытыкина: «Я лично как налогоплательщик, как активный гражданин, как человек, переживающий за многое, в том числе за качество управленческого и кадрового ресурса нашего города, где среди эффективных — а Андрей такой — каждый на счету, я как человек, отмеченный званиями, наградами, и мой трудовой коллектив, просим суд, Ваша честь, учесть все обстоятельства полезной для общества жизни Андрея Прытыкина, его положительные личностные качества — то, какой он положительный человек, семьянин».

Главу «Русского аппетита» задержали в августе 2025 года. По версии управления СКР по региону, в середине сентября 2020 года бизнесмен передал через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной Думы». Преступление, по версии следствия, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Сам экс-депутат признал вину на первом заседании по делу.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Бургер со вкусом вины».

Алина Морозова