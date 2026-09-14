В Петербурге эскалатор зажал ногу ребенку на станции «Площадь Ленина»

В Петербурге несовершеннолетний получил травму ноги на эскалаторе станции метро «Площадь Ленина». Ребенка доставили в клинику Педиатрического университета, где врачи диагностировали ушиб большого пальца правой стопы, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Инцидент произошел накануне вечером. Во время подъема на эскалаторе нога ребенка оказалась между подвижной и неподвижной частями механизма.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в детское приемное отделение клиники. После осмотра и рентгенографии врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов призвал родителей сопровождать маленьких детей на эскалаторах, держать их за руку и не позволять самостоятельно заходить на движущиеся части механизма.

Карина Дроздецкая