В Петербурге родители пытались вернуть полмиллиона, потраченных сыном на игру
Петроградский районный суд Петербурга отказал родителям несовершеннолетнего, которые пытались вернуть 445 тыс. рублей, переведенных их сыном на счет разработчика компьютерной игры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, с 17 по 21 мая 2025 года несовершеннолетний без согласия родителей перевел с расчетного счета отца 445 тыс. рублей на счет компании
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Петербуржцы подали иск к ООО «Блекхаб Геймс». Они просили признать недействительными сделки, заключенные компанией с их несовершеннолетним сыном, взыскать переведенные деньги, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.
По данным суда, с 17 по 21 мая 2025 года несовершеннолетний без согласия родителей перевел с расчетного счета отца 445 тыс. рублей на счет компании для дальнейшего участия в компьютерной игре. Представитель «Блекхаб Геймс» возражал против требований родителей. Суд в удовлетворении иска отказал.