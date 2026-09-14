МСБ-предприниматели получили почти миллиард рублей на продвижение своего дела от VK

В первом полугодии МСБ-предприниматели получили почти 1 млрд бонусных рублей на продвижение своего дела, товаров и услуг через «VK Рекламу». Как заявили в пресс-службе «ВКонтакте», это на 77% больше, чем годом ранее.

Активнее всего программами поддержки пользовался бизнес из сфер «Дом и сад» и «Хобби и интересы». Полученные бонусы предприниматели направляют на продвижение сообществ, лид-форм и сайтов.

«Согласно исследованию АРИР, реклама в соцсетях стала базовым инструментом маркетинга для российских МСБ-компаний. Создание бесшовной среды для входа малого и среднего бизнеса в цифровой маркетинг — один из ключевых приоритетов каждой рекламной платформы»,— прокомментировал операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.