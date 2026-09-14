В Петербурге задержали 11 участников сети мошеннических кол-центров

В Петербурге полиция задержала 11 участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, обеспечивали работу технической инфраструктуры для мошеннических звонков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам госпожи Волк, в декабре прошлого года в Петербурге полицейские задержали мужчину, обеспечивавшего работу GSM-шлюза. С его помощью мошенники могли массово звонить гражданам, используя SIM-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»), он был заключен под стражу.

Позже полицейским удалось установить предполагаемых организаторов схемы. По данным МВД, ее участники действовали под руководством находившихся за рубежом кураторов, которые организовали сеть технических узлов в нескольких регионах России. Они поставляли GSM-шлюзы, арендовали помещения для оборудования и обеспечивали участников SIM-картами.

Всего задержаны 11 человек, в том числе трое предполагаемых организаторов, технические специалисты и менеджеры кол-центров. По версии следствия, они могут быть причастны к 12 эпизодам мошенничества с незаконным использованием оборудования для пропуска телефонного трафика. Общий ущерб гражданам составил 7 млн рублей.

Девять фигурантов заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении участников возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая