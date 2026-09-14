Северное морское пароходство расторгло лизинг трех судов

Северное морское пароходство (СМП) расторгло договоры финансовой аренды трех судов — «Виктор Забелин», «СМП Северодвинск» и «СМП Архангельск». Об этом говорится в корпоративных материалах компании.

Все три судна СМП взяло в лизинг в 2021 году. Название лизингодателя в документах не раскрывается. После расторжения договоров он должен вернуть пароходству итоговое сальдо в размере 980 млн рублей за три судна.

По итогам 2025 года СМП получило 1 млн рублей убытка. В годовом отчете компания связывала финансовый результат с включением предприятия и его флота в санкционные списки, изменением экспортных потоков, а также атаками. В январе 2026 года совет директоров СМП также принял решение провести процедуру финансового оздоровления предприятия.

Карина Дроздецкая