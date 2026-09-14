Помещения бывшей детской поликлиники в Липецке не смогли продать в четвертый раз

В Липецке не состоялся четвертый аукцион по продаже помещений бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5. Начальная стоимость лота составляла 68,2 млн руб., однако заявок на участие не поступило. Информация опубликована в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке

Фото: из аукционной документации Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке

Фото: из аукционной документации

В лот включены расположенные на первом этаже помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. м. По данным из открытых источников, ранее здесь располагалась детская поликлиника № 4, однако на официальном сайте городской детской больницы информации об этом медицинском учреждении нет.

Согласно сведениям ГИС «Торги», начальная цена объекта корректировалась уже трижды. Первоначальные 44,8 млн руб. выросли на 56,8% — до 69,7 млн руб., затем стоимость была увеличена еще на 1,7% — до 70,9 млн руб. Потом цена снизилась до 68,2 млн руб. Несмотря на это, заявок от потенциальных покупателей на предыдущие аукционы так и не поступило.

Сегодня в ГИС «Торги» был опубликован итоговый протокол, согласно которому имущественный комплекс бывшей поликлиники №4 на улице Юношеской, 21А в Липецке был продан в форме публичного предложения. Единственным участником стал местный индивидуальный предприниматель Максим Кузьмин, предложивший 46,4 млн руб. — на 35% ниже начальной цены в 71,4 млн руб. В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что объект уже пытались продать, но аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Мария Свиридова