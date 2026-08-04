В Липецке не смогли продать здания бывшей поликлиники №4 за 71 млн рублей
Электронный аукцион по продаже имущественного комплекса бывшей поликлиники на улице Юношеской, 21А в Липецке признан несостоявшимся. Соответствующее решение комиссия приняла в связи с отсутствием заявок на участие. Начальная стоимость лота составляла 71,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Выставлявшаяся на аукцион поликлиника в Липецке
Фото: ГИС «Торги»
К продаже предлагались двухэтажные (с одним подземным этажом) здания поликлиники площадью 2,8 тыс. кв. м и дезинфекционного флюорографического кабинета с подвалом на 173,4 кв. м, а также гараж на 82,8 кв. м. Кроме того, в состав лота входил земельный участок под объектами площадью 11,8 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — «для больничного комплекса».
По данным открытых источников, по указанному адресу ранее располагалась поликлиника № 4 Липецкой районной больницы. Сейчас на сайте медицинского учреждения сведения о данном филиале отсутствуют.
- Согласно документации тендера, покупатель должен был возместить затраты на оценку имущества в сумме 11 тыс. руб. Новые торги пока не объявлены.
В июне стало известно, что в Липецке из-за отсутствия заявок не состоялся третий аукцион по продаже бывших помещений детской поликлиники №4 на улице Филипченко, 5. Начальная цена лота составляла 70,9 млн руб. Сведений об объявлении очередных торгов нет.