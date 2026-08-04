В Липецке не смогли продать здания бывшей поликлиники №4 за 71 млн рублей

Электронный аукцион по продаже имущественного комплекса бывшей поликлиники на улице Юношеской, 21А в Липецке признан несостоявшимся. Соответствующее решение комиссия приняла в связи с отсутствием заявок на участие. Начальная стоимость лота составляла 71,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставлявшаяся на аукцион поликлиника в Липецке

Фото: ГИС «Торги» Выставлявшаяся на аукцион поликлиника в Липецке

Фото: ГИС «Торги»

К продаже предлагались двухэтажные (с одним подземным этажом) здания поликлиники площадью 2,8 тыс. кв. м и дезинфекционного флюорографического кабинета с подвалом на 173,4 кв. м, а также гараж на 82,8 кв. м. Кроме того, в состав лота входил земельный участок под объектами площадью 11,8 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — «для больничного комплекса».

По данным открытых источников, по указанному адресу ранее располагалась поликлиника № 4 Липецкой районной больницы. Сейчас на сайте медицинского учреждения сведения о данном филиале отсутствуют.

Согласно документации тендера, покупатель должен был возместить затраты на оценку имущества в сумме 11 тыс. руб. Новые торги пока не объявлены.

В июне стало известно, что в Липецке из-за отсутствия заявок не состоялся третий аукцион по продаже бывших помещений детской поликлиники №4 на улице Филипченко, 5. Начальная цена лота составляла 70,9 млн руб. Сведений об объявлении очередных торгов нет.

Кабира Гасанова