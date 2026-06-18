В Липецке не смогли продать бывшую детскую поликлинику за 71 млн рублей

Третий аукцион по продаже бывших помещений поликлиники в Липецке не состоялся. Это связано с отсутствием заявок, следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 70,9 млн руб. Новый аукцион пока не объявлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке

Фото: из аукционной документации Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке

Фото: из аукционной документации

В состав лота входили помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. м на первом этаже дома на улице Филипченко, 5. Согласно открытым данным, ранее там располагалась детская поликлиника №4. На сайте городской детской больницы сведений о таком филиале нет.

Согласно порталу ГИС «Торги», областные власти пытаются продать бывшие помещения медучреждения с начала 2025 года. В ходе аукционов начальная стоимость лота дважды повышалась: сначала она составляла 44,8 млн руб., затем — 69,7 млн руб. (+56,8%), в последний раз выросла на 1,7%. На предыдущие тендеры также никто не заявлялся.

Алина Морозова