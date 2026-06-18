В Липецке не смогли продать бывшую детскую поликлинику за 71 млн рублей
Третий аукцион по продаже бывших помещений поликлиники в Липецке не состоялся. Это связано с отсутствием заявок, следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 70,9 млн руб. Новый аукцион пока не объявлен.
Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке
Фото: из аукционной документации
В состав лота входили помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. м на первом этаже дома на улице Филипченко, 5. Согласно открытым данным, ранее там располагалась детская поликлиника №4. На сайте городской детской больницы сведений о таком филиале нет.
Согласно порталу ГИС «Торги», областные власти пытаются продать бывшие помещения медучреждения с начала 2025 года. В ходе аукционов начальная стоимость лота дважды повышалась: сначала она составляла 44,8 млн руб., затем — 69,7 млн руб. (+56,8%), в последний раз выросла на 1,7%. На предыдущие тендеры также никто не заявлялся.