Помещения детской поликлиники на улице Филипченко в Липецке подешевели до 68 млн

В Липецке в рамках аукциона четвертый раз пытаются продать помещения закрывшейся поликлиники на улице Филипченко, 5. Стоимость лота снизилась почти на 4%: с 70,9 млн до 68,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке

Фото: из аукционной документации Помещения бывшей детской поликлиники на улице Филипченко, 5 в Липецке

Фото: из аукционной документации

В лот включены помещения на первом этаже общей площадью 1,3 тыс. кв. м. По данным из открытых источников, ранее здесь располагалась детская поликлиника № 4, однако на официальном сайте городской детской больницы информации об этом медицинском учреждении нет.

Заявки на торги принимаются до 7 сентября, итоги подведут 14-го. Размер задатка — 6,8 млн, шаг аукциона — 3,4 млн руб.

Согласно сведениям ГИС «Торги», начальная цена объекта корректировалась уже трижды. Первоначальные 44,8 млн руб. выросли на 56,8% — до 69,7 млн, затем стоимость была увеличена еще на 1,7% — до 70,9 млн руб. В последний раз цена снизилась до 68,2 млн руб. Несмотря на это, заявок от потенциальных покупателей на предыдущие аукционы так и не поступило.

На прошлой неделе стало известно, что в Липецке не состоялся еще один аукцион по продаже имущественного комплекса закрывшейся поликлиники на улице Юношеской, 21А. Решение принято в связи с отсутствием заявок на участие. Начальная стоимость лота составляла 71,4 млн руб.

Кабира Гасанова