В Липецке выставили на продажу здания бывшей поликлиники №4 за 71 млн рублей

Липецкое правительство выставило на электронный аукцион имущественный комплекс бывшей поликлиники на улице Юношеской, 21А в областном центре. Начальная стоимость лота составляет 71,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

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Фото: ГИС «Торги» Продающаяся поликлиника в Липецке

Фото: ГИС «Торги»

В состав комплекса вошли двухэтажные (включая один подземный этаж) здания поликлиники (площадью 2,8 тыс. кв. м) и дезинфекционного флюорографического кабинета с подвалом (173,4 кв. м), гараж (82,8 кв. м) и земельный участок под ними на 11,8 тыс. кв. м. Земельный участок имеет вид разрешенного использования «для больничного комплекса».

Согласно открытым данным, по указанному адресу ранее находилась поликлиника № 4 Липецкой районной больницы. Сейчас на сайте медицинского учреждения сведения о филиале отсутствуют.

Размер задатка составляет 7,1 млн, шаг аукциона — 3,6 млн руб. Уточняется, что покупатель должен компенсировать затраты на оценку имущественного комплекса в размере 11 тыс. руб.

Заявки принимаются до 27 июля, итоги подведут 3 августа.

В середине июня стало известно, что не состоялся третий аукцион по продаже помещений детской поликлиники №4 в Липецке на улице Филипченко, 5. Новые торги пока не объявлены.

Кабира Гасанова