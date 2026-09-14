Минобороны повторно подало иск на 1,6 млрд к «Запсибгазпром-Газификации»

Минобороны России и военная прокуратура Северного флота потребовали взыскать более 1,62 млрд рублей с тюменского ООО «Запсибгазпром-Газификация». Иск поступил в Арбитражный суд Мурманской области, однако пока к производству не принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск поступил в Арбитражный суд Мурманской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Иск поступил в Арбитражный суд Мурманской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Одновременно ведомства направили ходатайство о принятии обеспечительных мер. Требования предъявлены к компании, входящей в ГК «Метрополь» бывшего депутата Госдумы Михаила Слипенчука.

Это уже не первая попытка Минобороны и военной прокуратуры взыскать с «Запсибгазпром-Газификации» аналогичную сумму. В июле они обращались в суд с заявлением о признании компании банкротом. В августе арбитраж вернул документы, указав на отсутствие надлежащего уведомления компании о претензиях.

«Запсибгазпром-Газификация» ранее неоднократно вступала в споры с военными строителями. В частности, требования ППК «ВСК» к компании, по данным издания, оцениваются примерно в 15 млрд рублей.

Карина Дроздецкая